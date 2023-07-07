Arda Güler'in dedesi açıkladı: Real Madrid, oynama garantisi verdi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, genç futbolcunun İspanyol devinden oynama garantisi sözü aldığını duyurdu. Luka Modric detayı da futbolseverleri heyecanlandırdı.

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Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler ezberleri bozmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de forma giyeceği dönemde "İlk 11 oynayamaz." denilen yıldız futbolcu sezon sonuna doğru hak ettiği formayı almış ve takımın lideri olmuştu.

Bu performansı kısa sürede Avrupa devlerinin radarına giren 18 yaşındaki oyuncu Barcelona ve Real Madrid arasında seçim yapmak durumunda kalarak eflatun-beyazlıları seçmişti.

"Top süremez diyenler utanacak"

Transferin detaylarını anlatan Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler şöyle konuştu:

Türkiye'deyken Arda’yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim. Arda, 4-5 yaşlarında futbolun içindeydi. Ankara’da belli takımlarda top koşturdu sonra babası onu Gençlerbirliği takımına gönderdi. Orada iki yıl oynayıp parladı. Oradaki hocasına ‘Ben buradan Fenerbahçe’ye gideceğim oradan da 17-18 yaşında Avrupa’ya gideceğim’ demiş. Hocası da gülmüş o zaman inanamamış. Ama bunları başardı. Çok hızlı bir gelişme gösterdi. A takıma kadar çıktı. Attığı golden belki ödül alacak. Bazı spor yazarları ‘Arda orada top süremez’ diyor. Arda öyle başarılı olacak ki o top süremez diyenler utanacaklar.

Röportajın Tamamı Yıldız futbolcu Arda Güler'in dedesi ve babaannesinin transfer sevinci Haberin Detayları

"Modric, arayıp '10 numara senin olacak' demiş"

Real Madrid transferinin bir anda çok hızlı geliştiğini ifade eden Mehmet Ali Güler'in açıklaması şu şekilde: