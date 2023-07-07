Yıldız futbolcu Arda Güler'in dedesi ve babaannesinin transfer sevinci Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız Arda Güler'in dedesi ve babaannesi büyük sevinç yaşadı. Evlerinde torunlarına özel köşe hazırlayan çift, Güler'in futbol tutkusunu anlattı.

DHA

Dünya milli oyuncumuz Arda Güler'i konuşuyor.

Türkiye'de başlayan transfer sürece adeta damga vuran Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldızı Güler, İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu.

18 yaşındaki yıldızın transferi futbolseverlere büyük bir gurur yaşattı.

Dedesi ve babaannesinin buruk sevinci

Öte yandan ailesi de sevince boğuldu.

Bolu’nun Mengen ilçesinde 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan, dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler’i duygularını anlattı.

Bir yandan da torunlarının Avrupa’ya gitmesi nedeniyle kendisini daha az görecek olmanın burukluğunu yaşayan Güler çifti, Arda'nın futbol sahalarındaki çocukluğundan bu zamana kadar olan fotoğraflarının yer aldığı dev tablo yaptırdı.

"Arda öyle başarılı olacak ki top süremez diyenler utanacaklar"

Çok sevinçli olduğunu ama bir o kadar da içinde ağlama hissi olduğunu belirten Mehmet Ali Güler, şöyle konuştu:

Türkiye'deyken Arda’yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim. Arda, 4-5 yaşlarında futbolun içindeydi. Ankara’da belli takımlarda top koşturdu sonra babası onu Gençlerbirliği takımına gönderdi. Orada iki yıl oynayıp parladı. Oradaki hocasına ‘Ben buradan Fenerbahçe’ye gideceğim oradan da 17-18 yaşında Avrupa’ya gideceğim’ demiş. Hocası da gülmüş o zaman inanamamış. Ama bunları başardı. Çok hızlı bir gelişme gösterdi. A takıma kadar çıktı. Attığı golden belki ödül alacak. Bazı spor yazarları ‘Arda orada top süremez’ diyor. Arda öyle başarılı olacak ki o top süremez diyenler utanacaklar.

"Modric 10 numara senin olacak demiş"

Real Madrid transferinin bir anda çok hızlı geliştiğini ifade eden Mehmet Ali Güler:

Çünkü ondan önce Barcelona vardı. Barcelona’nın Arda’yı Fenerbahçe’de bir yıl kiralık oynatma şansı vardı. Ama Arda bu teklifi kabul etmedi. Real Madrid’de oynama garantisi verdi. Real Madrid’in kaptanı Modric, Arda’yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak’ demiş. İlk defa içimizden çıkan bir Türk çocuğu bir de buradan çıkıp yetişen çocuk hem de 18 yaşında. 16 yaşında milli takım forması giydi.

"Beni kaleye geçirir futbol oynardı"

Arda Güler’in babaannesi Adiye Güler ise torununu özleyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: