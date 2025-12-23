Arda Güler'in maaşı İspanya'da tartışma yarattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xabi Alonso döneminin ardından Real Madrid'de önemli bir rol üstlenen ve başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, bu kez performansıyla değil, kazancıyla Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez ile karşılaştırıldı.

İspanyol basınından El Plural'in haberine göre, Arda Güler'in yıllık brüt geliri 5,2 milyon euro seviyesinde.

ARDA GÜLER'İN ALDIĞI ÜCRET İSPANYOLLARIN GÜNDEMİNDE

Haberde, "Kendini henüz ispat aşamasında olan bir futbolcu için oldukça yüksek bir ücret" değerlendirmesine yer verildi.

Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez'in ise yıllık brüt maaşının 4 milyon euro olduğu belirtildi.

Arda Güler ile Fermin arasındaki maaş farkının dikkat çekici olduğu vurgulanırken, bu durumun Barcelona'nın izlediği ücret politikasından kaynaklandığı ifade edildi.

"MADRID, GENÇ OYUNCULARINI REKABETÇİ ÜCRETLERLE KADROSUNA KATAR"

Haberde şu görüşlere yer verildi:

"İki kulüp arasındaki ayrım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç oyuncularını en baştan rekabetçi ücretlerle kadrosuna katar ve sözleşmeleri; pazarlama, uluslararası tanıtım ve ileride olası bir satış gibi unsurları da kapsayan uzun vadeli bir yatırım olarak görür. Son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Barcelona ise özellikle La Masia veya rezerv ekipten çıkan futbolcular için daha sınırlı bir maaş yapısını tercih etmektedir."

FERMIN LOPEZ'İN PERFORMANSI

Fermin Lopez, bu sezon Barcelona formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı ve 7 gol ile 4 asistlik katkı sağladı.

İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 70 milyon euro olduğu belirtiliyor.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler ise Real Madrid'de 31 maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı.

20 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.