Arda Güler'in sakatlığı kriz yaşattı! Real Madrid'de ayrılık... İspanyol devi Real Madrid, kulübün baş sağlık görevlisi Niko Mahic ile yollarını ayırdı. Kulübün aldığı bu kararda başta Arda Güler olmak üzere yıldız isimlerin sakatlıklarının nüksetmesi etkili oldu.

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İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon La Liga'da 13 hafta sonunda Girona'nın arkasında ikinci sırada yer alan, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndan da son 16 turuna kalmayı garantileyen Real Madrid'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Baş sağlık sorumlusunun görevine son verildi

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic'in, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin "şüphe yaratması" üzerine görevden alındığını ileri sürdü.

Kulüpteki doktor ekibinin başındaki isim olan Mihic'in, gerek Arda Güler gerekse Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi sakatlık problemi yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinde aldığı kararların tartışıldığını yazdı.

Arda'nın sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampında sağ dizinde yaşadığı menisküs sakatlığı sonrasında ameliyat olması için 2 hafta beklendiğini hatırlatan İspanyol gazetesi, sonrasındaki tedavi süreçlerinin de çok fayda sağlamadığını, Türk futbolcunun sakatlıklarının tekrarladığını belirtti.

Real Madrid'in mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.

3 kez sakatlık geçirdi

Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılarak, eflatun-beyazlı takımla 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in Madrid kariyeri şanssızlıklarla başladı.

20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 3 kez sakatlık geçirdi.

Şanssızlıklar peşini bırakmadı

Madrid ekibinin ABD kampında ilk ciddi sakatlığını yaşayan ve dizinden operasyon geçiren milli futbolcu, sahalara geri dönme hazırlığı yaparken bir kez daha sakatlık geçirdi.

2. sakatlığını da atlatan Arda, ilk kez Rayo Vallecano ile oynanan lig maçının kadrosunda yer almış, daha sonra ise Braga ile yapılan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yedek kulübesinde bulunmuştu.

Ancak Ancelotti, genç oyuncuya forma şansı vermemişti. Kadroya girmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Arda Güler'in bir kez daha sakatlığı nüksetti ve takımının son idmanlarına çıkamayıp, Valencia maçının kadrosuna alınmadı.

Yıldız isimler de sakatlandı

Öte yandan sezon başından bu yana Madrid ekibinde birçok futbolcu sakatlık yaşadı. Real Madrid'de Arda Güler dışında Thibaut Courtois, Eder Militao ve Aurelien Tchouameni uzun süredir sahalardan uzak kalıyor.

Son olarak İspanyol devinin Valencia ile oynadığı ve 5-1'lik skorla kazandığı maçın kadrosunda yıldız futbolcu Jude Bellingham yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle yer almadı.