Arda Turan: Çalıştığım en iyi hoca Diego Simeone

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2021-2022 sezonunun sona ermesiyle futbolu bırakan Arda Turan, kısa süre içerisinde teknik direktörlüğe başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştırmaya başlayan genç teknik direktör, kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

İstanbul ekibiyle lider durumda bulunan Arda Turan, AsistAnaliz ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Spor programına konuk oldu.

Futbol oynadığı döneme ait açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki ismin, Fatih Terim- Diego Simeone karşılaştırması ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler hakkında söylediği sözler kısa sürede konuşuldu.

"İlk sıraya Fatih hocayı değil de Simeone'yi koyuyorum"

"Futbolculuk kariyerinde çalıştığın en iyi hoca hangisiydi?'' sorusuna yanıt veren Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

Fatih Terim'in yeri bende çok ayrıdır ama Simeone ile farklı bir hava yakalamıştık. O yüzden ilk sıraya Fatih hocayı değil de Simeone'yi koyuyorum.

"Muhteşem bir kariyere sahip olacak ve beni geçecek"

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Turan, şu sözleri sarf etti:

Arda, çok önemli bir yetenek, muhteşem bir kariyere sahip olacak ve beni geçecek. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Muhteşem bir oyuncu. Bir defa topu kaybetmiyor ve oyun görüşü çok iyi. Hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapıyor. Son final pasını atabiliyor. Sahanın zor yerlerindeki zor işleri herkesten daha kolay yapıyor. Real Madrid çok doğru bir yer onun için.