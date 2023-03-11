Arda Turan depremzede çocuklarla maç yaptı Dünya futbolunun tanınan isimlerinden eski milli futbolcumuz Arda Turan, Marmaris'te depremzede çocuklarla birlikte futbol oynadı.

Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı.

Turan, depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı.

Türk bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan, iki ekipte de oynadı.

Karşılaşmayı izleyenler, maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.

Müsabaka sonrası Arda Turan, çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Turan, gazetecilere, Türk halkına baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan şöyle konuştu:

"Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin."

"İyilikten hiçbir zaman zarar gelmez"

Arda Turan, Türk halkına yardımların sürmesi çağrısında bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Asla durmamamız, yardımları, ihtiyaç listesini azaltmamamız lazım. Sonuna kadar bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Neresi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun, iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Herkesin iyi niyetle iyi şeyler yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimizle didişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım."

"İnşallah gelecekte çok değerli insanlar olacaklar"

Eski futbolcu, çocukların sevgi ve ilgisinin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.