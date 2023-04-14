Arda Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü oldu Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan'la her konuda anlaştı. Arda Turan, ilk teknik direktörlük tecrübesini Eyüpspor'da yaşayacak. Arda Turan, 16 Nisan Pazar günü Göztepe ile oynanacak maçta İstanbul ekibinin başında yer alacak. Eyüpspor, Süper Lig yarışında Eyüpspor 26 hafta zirvede kalmayı başarsa da son haftalarda düşüşe engel olamadı. Süper Lig'e çıkma mücadelesini sürdüren İstanbul ekibi, ligde 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve 3. sırada bulunuyor. Eski takım arkadaşlarının hocası olacak Arda Turan, daha önce birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşları Ömer Bayram, Ryan Babel, Umut Bulut, Cenk Ahmet Alkılıç, Alparslan Öztürk gibi isimlerin teknik direktörü olacak.