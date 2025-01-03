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Haber Merkezi

Eyüpspor, Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu maç 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde ise Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Güler'in klasını konuşturduğu video sosyal medyada gündem oldu.

AYAĞIYLA BASKET ATTI

Futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray ve Başakşehir gibi önemli takımların formasını giyen Arda Turan'ın ayağıyla küçük basketbol potasına attığı basket çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan bu görüntüyü kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.