Arda Turan: Milli Takım'dan ıslıklarla gönderilmeyi hak etmedim

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, öğrencilerle buluştu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Turan, "Geceleri uyuyamıyorum" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, İstanbul'da bir özel üniversite bünyesinde yapılan marka araştırma ve değerlendirmeleri sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu seçildi.

Ödülünü almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniversiteye gelen futbolcu, aynı zamanda düzenlen söyleşide öğrencilerle buluştu.

Üniversitenin konferans salonunda yapılan söyleşide salonu hıncahınç dolduran öğrenciler, etkinliğin sonunda Turan ile bol bol fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

"İspanya macerama özlem var"

Söyleşide mesleki hayatına ilişkin samimi açıklamalar yapan Arda Turan, ödül için öğrencilere teşekkür etti.

Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Arda, "Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Diyet yapıyorum 10 gün sonra bozuyorum. Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum. Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki ortam hevesimi kırıyor. Gelişememek hevesimi kırıyor. Bu oyunu biz neden daha iyi oynayamıyoruz? Neden pas oyununu daha iyi oynayamıyoruz? Derken ben de biraz duygusalım çabuk düşerim. İspanya'da kendime çok daha iyi bakıyordum çünkü çok daha özgür hissediyordum. İnsanın kendimi özgür hissetmesi kadar güzel bir şey olamaz. İspanya macerama tamamlanmış hikaye olarak bakıyorum, tabii ki çok güzel günlerdi. Özlüyorum ama gönül rahatlığıyla tatlı bir özlem var." dedi.

"Fatih Hoca hücum dehası"

Kendisinde Fatih Terim'in yerinin çok farklı olduğunu anlatan Turan, "Fatih Terim ile çalışmaktan çok keyif alırım. Dünyadaki bütün teknik direktörlere saygım vardır. Genelde dünyadaki önemli teknik direktörler, hazır takımlarla ve büyük oyuncularla çalışırlar. O yüzden forvet çıkarıp forvet alırlar, sağ kenarı çıkarıp sağ kenarı alırlar veya taktiklerinde çok ufak değişiklikler yaparlar. Ama Fatih Hoca'nın özellikle hücum bölgesindeki dehası kimsede yoktur. Çok fazla hamle yapar. Her şeyi dener, açıkçası bu bana çok şey öğretiyor. Günde 8 tane maç izler, çok çalışır bu beni çok etkilemiştir." diye konuştu.

"Üzüldüğüm zaman gülebiliyorum"

Milli Takım'dan ayrılma sürecini aktaran Turan, "Üzüldüğüm zaman gülebiliyorum, bazen evde de böyle oluyor. 2016 elemelerinde İzlanda maçından sonra beni çok yıpratan bir gülümseme olayım var. Maç öncesi bir hafta taç atışına çalışmıştık. İzlanda takımı bir hafta boyunca taç ve uzun top atıyor. Teknik direktör Mircea Lucescu da topa vurmanız önemli değil, düştüğü yer önemli o yüzden topa çok kalabalık çıkmayın diyordu. Dünya Kupası gibi önemli bir maçta ilk uzun topa iki kişi birden çıktık ve düştüğü yer bomboştu gol yedik. O beni çok sinirlendirmişti ve bütün maç ona takılarak devam ettim. Oyundan çıktığımda da onun sinirine gülmüştüm. Hayatım boyunca milli takım için çok fedakarlık yaptım. O kadar çok ki size anlatamam. Barcelona'dayken ayak tendomumda yırtılma vardı ve açıkçası Barcelona kulübü 2016 elemeleri için beni göndermek istemedi ama ben onları dinlemeyip buraya geldim. Karşılığında yıllarca muhteşem bir sevgi gördüm ama ıslıklarla gönderildim. Kendim de sonuç olarak bıraktım. Asla bunu hak ettiğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynayamadılar"

Milli Takım'daki futbolcuların inanılmaz potansiyelleri olduğunu söyleyen Turan, "İnanılmaz iyi oyuncular ama gelmiş geçmiş en yetenekli kadro olduklarını kabul etmiyorum, değiller. Dürüst olmak lazım bu ülke Rüştüler, Tugaylar gördü. Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz gibi isimler vardı. Gerçekçi olmak lazım çocuklara da fazla yük yüklüyoruz. Böyle olduğu zaman Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynayamadılar." dedi.

"MHK ve kurulları kulüp temsilcilerinden seçilmeli"

Galatasaray'ı hayatı boyunca çok seveceğini söyleyen Arda Turan, "Galatasaray benim sevdam, hayatım boyunca çok seveceğim. O yüzden Galatasaray ile ilgili ne olursa hizmet etmeye çalışırım. Futbol Federasyonu'yla ilgili konuları bilmiyorum çünkü işin içinde çıkar varsa asla orada olmam, zaten hayatım boyunca da olmadım. Gerçekten futbola hizmet etmemi isterlerse sonuna kadar ederim. Ülkemi dünyanın her yerinde de temsil edebilirim. Her şey adaletli olmalı diye düşünüyorum. Fatih Hoca ile konuştuğumuz bir fikrimiz vardı; o da şu MHK ve kurulları kulüp temsilcilerinden yapmak istiyorum. Çünkü her hafta adalet, hakem problemimiz var. Oyunun gerçeği takımların iyi oynamaması, takımlarımız iyi futbol oynamıyor." diye konuştu.

"Kulüpler yüzde 10 gelirini altyapıya aktarmalı"

Altyapıya çok önem verdiğini vurgulayan Turan, "Türk futbolunda ilk değiştirmek istediğim şey kesinlikle ve kesinlikle kulüplerin yüzde 10 gelirlerinin altyapıya gitmesi. Bunun iyi bir denetleyici tarafından denetlenmesi gerekiyor. Galatasaray altyapısındaki 15-16 yaşındaki çocuklar suni çim sahada antrenman yapıyor. Galatasaray altyapısı Türkiye'nin en önemli altyapısıdır. Maalesef sahamız, alanımız yok. Bu çocukların 2 yıl içinde Türkiye'nin en önemli takımına gelip orada oynamasını bekliyoruz. Suni çimde 15 günde bir kramponlarınız yırtılır.

Altyapı benim için çok önemli gerçek imkanları sağlamıyoruz önce kendimizi eleştiriyorum. Artık maddi kaynaklar yetişmiyor, altyapıya dönmeliyiz. Hatta bu benim fikrim taraftarımıza biz bu sene şampiyon olamayacağız ama bütçemizi düşüreceğiz, geleceği düşüneceğiz, altyapıdan oyuncular oynatacağız. Bize güvenin 3-5 sene zaman verin diye söyleyelim. Bence Galatasaray taraftarı bunu anlardı, buna inanıyorum. Çünkü takımlarını şampiyonluktan daha fazla seviyorlardı ama beceremiyoruz. İşin gerçeği çıkıp doğruları söylemek. Ben bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olursam bunu yapmayı çok isterim." dedi.

"Tur rehberi değilim"

Galatasarayın Barcelona ile maçında kadroya neden alınmadığı sorusuna Turan, "Hocaların, kulübümüzün tercihi, ben takım kaptanı olarak yükümlülüğüm doğru davranışlarda bulunup, doğru şekilde devam etmek. Çünkü Galatasaray altyapısını ve kültürünü temsil ettiğimi düşünüyorum. Saygıyla karşıladım, Göztepe'de Konya'da yoksam gerçekten takım için önemli değilsem Barselona'da olmamın da bir anlamı yok çünkü ben tur rehberi değilim." ifadelerini kullandı.