Arda Turan, Shakhtar'ın başında ilk toplantısını yaptı

Arda Turan, Eyüpspor'un başında geçirdiği başarılı üç sezonun ardından yeni bir maceraya yelken açtı.

Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar'ın Donetsk'in başına geçti.

Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Turan, dikkat çeken transferin ardından bugün yeni takımıyla tanıştı.

YENİ TAKIMIYLA TANIŞTI

Shakhtar Donetsk'in yöneticileri tarafından karşılanan Turan, daha sonra takımla bir toplantı yaptı.

Toplantıdan kareler paylaşıldı.

İşte Arda Turan'ın yeni takımıyla ilk toplantısı...