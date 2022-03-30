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Arda Turan U19 maçını takip etti

Arda Turan U19 maçını takip etti

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan U19 Ligi'ndeki mücadeleyi birçok önemli isim takip etti. Galatasaray kaptanı Arda Turan saha kenarından, Domenec Torrent ve ekibi de maçı tribünden izledi.