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    Arda Turan U19 maçını takip etti

    Arda Turan U19 maçını takip etti

    Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan U19 Ligi'ndeki mücadeleyi birçok önemli isim takip etti. Galatasaray kaptanı Arda Turan saha kenarından, Domenec Torrent ve ekibi de maçı tribünden izledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:12
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    TFF Elit Gelişim Ligi 15. hafta erteleme maçında Galatasaray U19 Takımı, Trabzonspor U19 Takımı'nı konuk etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

    Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Taha Aydınlı, 42. dakikada Umut Erdem ve 90+4'te Özgür Baran Aksaka kaydetti.

    Arda Turan U19 maçını takip etti #1

    FLORYA'DA SÜRPRİZ İSİMLER

    Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki U19 Florya'da birçok isim takip etti.

    Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan mücadeleyi saha kenarından takip ederken, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcıları tribünden izledi.

    Arda Turan'ın, gollerden sonra oyuncuları alkışlayarak destek verdiği dikkatlerden kaçmadı.

    Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Ayhan Akman da sarı-kırmızılıların formasını giyen oğlu Hamza Akman'ı tribünden takip etti.

    Arda Turan U19 maçını takip etti #2

    Arda Turan U19 maçını takip etti #3

    Arda Turan U19 maçını takip etti #4

    Arda Turan U19 maçını takip etti #5


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