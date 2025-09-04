Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

4 Eylül 1953 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan efsane teknik adam Fatih Terim, 1 yıl daha yaşlandı.

Türk futbolunun efsanesi Terim, bugün 72. yaşını kutluyor.

Kazandığı sayısız başarılarla adını tarihe yazdıran deneyimli teknik adamın doğum gününü eski öğrencisi Arda Turan unutmadı.

ARDA TURAN'DAN PAYLAŞIM

Kariyerine Shakhtar Donetsk'de teknik direktör olarak devam eden eski Galatasaray kaptanı Arda Turan hocasının doğum gününü kutladı.

Turan paylaşımına, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum" notunu düştü.

GALATASARAY DA KUTLADI

Öte yandan Galatasaray Kulübü de resmi hesabından Terim'in doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Bugün, Galatasarayımıza futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek unutulmaz başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü!



Nice mutlu yıllara İmparator

FATİH TERİM'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine 1987-1988 sezonunda Ankaragücü takımında başladı.

Brian Birch'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim getirildi ve böylece Terim teknik direktörlük kariyerine başlamış oldu.

Fatih Terim, Ankaragücü'nün ardından Göztepe, Türkiye U-21, Türkiye(2), Galatasaray(4), Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Al Shabab takımlarını çalıştırdı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 ayrı dönemde görev aldı. Terim sarı-kırmızılı takım ile 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'daki son dönemi 10 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti.

Başarılı teknik adam, son olarak ise Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştırmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE KAZANDIĞI KUPALAR

1 UEFA Kupası (2000)

8 Süper Lig (1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2012-2013, 2017-2018, 2018-2019)

3 Türkiye Kupası (1998-1999, 1999-2000, 2018-2019)

4 Türkiye Süper Kupası (1996-1997, 2012-2013, 2013-2014 2018-2019)

1 Akdeniz Oyunları (1993)