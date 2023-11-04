Arda Turan'dan Fatih Terim ve Galatasaray açıklaması Eyüpspor'un hocalığını yapan Arda Turan, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç hoca hayalinin sarı-kırmızılı takımı çalıştırmak olduğunu söyledi.

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1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın performansını değerlendiren Turan, "Galatasaray'ın teknik direktörü olmak gibi bir hayalim var. Okan ağabey bize öncülük yapıyor, bize kapı açıyor. Bu kadar önemli bir kadroyu iyi idare ediyor. Geçen sene şampiyonluk, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları. Okan ağabey gibi bir teknik direktöre sahip olduğumuz için şanslıyız." dedi.

"Arda Güler çok yetenekli"

Turan, "Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz çok daha iyi olmalı. Onlarla sürekli konuşuyorum. Avrupa'nın büyük takımlarında da oynamalılar." şeklinde konuştu.

Arda Güler çok yetenekli, sosyal baskıyı duymaz. Star olacak, sosyal baskı olacak. Türk futbol tarihini değiştirebilecek oyunculardan biri. Bunlarla uğraşmayı bilmeliler. Ben zaman zaman bunlarla uğraşmayı bilemedim ama kariyerimdeki kupalardan baskıyla iyi yaşadığımı da gösterdim.

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