Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 6-0 kazandı.
Eyüpspor'un gollerini 10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.
İMPARATOR TEZAHÜRATINA 'HAYIR' DİYEREK KARŞILIK VERDİ
İstanbul ekibinin başından sonuna kadar rahat götürdüğü mücadelede Eyüpspor taraftarları, "İmparator Arda Turan" tezahüratı yaptı.
Turan ise 'İmparator Arda Turan' tezahüratları sonrası eliyle 'hayır' işareti yaptı.
Arda Turan'ın mütevazı davranışı, futbolseverlerin takdirini topladı.
İşte o anlar...
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