Arda Turan'ın 10 yıllık emeği çöpe gitti: Dilenci oldum Seçil Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Arda Turan'ın 44 milyon dolarlık brüt geliri, dolandırıcıların kurbanı oldu. Genç teknik adamın, Seçil Erzan'a "Dilenci oldum" dediği konuşma dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davası, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’dan en fazla zarar gören isim ise eski milli futbolcu Arda Turan oldu.

Futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde oynayan Arda Turan, 2013'ten beri oynadığı takımlardan 44 milyon dolar kazanç elde etti.

Capology adlı istatistik sitesinden alınan bilgiye göre; Turan'ın 2013'ten beri futbolculuktan kazandığı para şu şekilde:

Arda Turan tüm parasını kaptırdı

Şimdilerde Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan’ın, Seçil Erzan ile WhatsApp mesajlaşma kayıtları da ortaya çıktı.

Arda Turan, ilk olarak Seçil Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar “faiz geliri” elde etti.

Kısa süre içinde elde ettiği gelirden memnun olan Arda Turan bu kez, galerici arkadaşı S.K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Seçil Erzan’a yine elden verdi.

Seçil Erzan’ın para talepleri devam edince Arda Turan, bu kez Eyüp Sütlüce’de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan’a verdi. Son olarak da Arda Turan, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek yine aynı şekilde dolar olarak verdi.

Mal varlığını kaptırdı

Bir süre sonra parasını alamayan Arda Turan, Seçil Erzan'la olan telefon görüşmelerini mahkemeye de delil olarak sundu.

Söz konusu görüşmelerde, genç teknik direktörün,"100 bin euro ver de depremzedelere bağış yapayım. İnsanlar dalga geçiyor Seçil." dediği öğrenilmişti.

"Dilenci oldum..."

Kariyerinde milyonlarca dolar kazanan Arda Turan'ın, Erzan'a mesajlarda abla diyerek hitap ettiği; parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söylediği kaydedildi.

Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bugün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum." ifadesini kullandığı görüldü.

"Canım kardeşim" deyip uyuttu

Bir başka mesajında kredi başvurusu yaptığını anlatan Turan'ın, "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım." derken; Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu." cevabını verdiği tespit edildi.