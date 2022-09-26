Arda Turan'ın puro keyfi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, Instagram hesabından puro içtiği bir kare paylaşarak sosyal medyaya damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık bir aktiviteye katılan unutulmaz oyuncu, son olarak puro içtiği bir fotoğrafı paylaşarak herkesi şaşırttı.

Daha önce birkaç kez magazine puro içerken yakalanan Arda Turan'ın açık açık puroyla fotoğrafını paylaşması "Emekli oldu, rahata erdi." yorumları yapılmasına neden oldu.

Puro içmeyi seviyor

Eski futbolcu daha önce de Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri mücadelenin ardından "Dün gece hocayla Florya'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunun gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullanmış bu sözler de çok tartışılmıştı.