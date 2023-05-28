1. Lig 1. tur play-off karşılaşmasında Taner Taşkın'ın takımı Sakaryaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, uzatmalara giden maçı Alpaslan Öztürk'ün 120+1'de attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, play-off'ta yarı finale yükseldi. Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile karşılaşacak. İstanbul ekibi, yarı finaldeki ilk maçta 31 Mayıs Çarşamba günü Bodrumspor'u konuk edecek. Ardından 4 Haziran Pazar günü rakibine konuk olacak.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da teknik direktörlük kariyerinde önemli bir galibiyet almış oldu.

Teknik direktörlükte ilk deneyimini yaşayan Turan'ın maç öncesinde yaptığı soyunma odası konuşması da yayınlandı. Taraftarlar, yaptığı yorumlarda 2000 UEFA Kupası finali öncesi Fatih Terim'in yaptığı konuşmaya benzetti.

Arda Turan'ın motivasyon konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Hayatta bütün güzel hikayelerin içinde hep acı çekmek, mücadele etmek var. En güzel hikayelerin içinde ne var biliyor musunuz? Takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve aileme güvenmek... Ben, güvenmeyi bırakmam. İnanıyorum ki burada en arkadakinden en öndekine karşı birbirine çok güvenen bir ekip var. Onların 30 binine karşı biz, birbirine güvenen bir aile... Takım arkadaşı için savaşan, yanında onu gören, düştüğünde kaldıracak olan, hatasını düzeltmek için çalışacak... Şartlar ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Bugün sizden bir şey istiyorum, pişmanlık duymayacağız! Her şeyin ötesinde bir şey söyleyeceğim; yarın sabah 12.00'de antrenman, pazar günü izinliyiz, pazartesi Bodrumspor'a karşı maça çıkacağız."