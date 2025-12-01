Arda Ünyay ilk Fenerbahçe derbisine çıktı

Abone ol: Google News

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, ilk derbisinde Fenerbahçe karşısına çıktı. Arda, müsabakanın 77. dakikasında İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna girdi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray’da genç futbolcu Arda Ünyay, derbide görev aldı.

Müsabakaya yedek başlayan Arda, 77. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil oldu.

18 yaşındaki futbolcu böylece ilk derbi heyecanını yaşadı.

İLK DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKMIŞTI

Arda Ünyay, hafta içinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakayla da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkmıştı.

