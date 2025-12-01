Arda Ünyay ilk Fenerbahçe derbisine çıktı

- Galatasaray’ın genç oyuncusu Arda Ünyay, Fenerbahçe ile oynanan derbide ilk kez forma giydi.
- Arda, maçın 77. dakikasında İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil oldu.
- Geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de ilk maçına çıkmıştı.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray’da genç futbolcu Arda Ünyay, derbide görev aldı.
Müsabakaya yedek başlayan Arda, 77. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil oldu.
18 yaşındaki futbolcu böylece ilk derbi heyecanını yaşadı.
İLK DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKMIŞTI
Arda Ünyay, hafta içinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakayla da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkmıştı.