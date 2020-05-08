Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından kulüpsüz kalan Arda Turan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Teknik direktör Ümit Özat, geçtiğimiz gün Arda Turan ile birlikte resmi Instagram hesabından bir canlı yayın yaptı.

Son olarak Başakşehir forması giyen ve bu dönemi kulüpsüz geçiren Turan, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

La Liga'da oynadığı dönemlerde Fenerbahçe'den gelen transfer tekliflerini Galatasaraylı olduğunu belirterek reddeden Arda, yine aynı görüşte olduğunu söyledi.

''ARDA, FENERBAHÇE'YE GİDER Mİ?''

Ümit Özat'ın, ''Arda, Fenerbahçe'ye gider mi?'' sorusuna yanıt veren 33 yaşındaki futbolcu, ''Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir.'' dedi.

''HERKES KENDİ TARAFINDA GÜZEL''

Öte yandan Özat'ın, Aziz Yıldırım'ın ''1 saatte Arda'yı ikna ederim.'' sözlerini hatılatması üzerine ise Arda Turan, ''Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel - İZLE

''BİR SÜRÜ TEKLİF VAR''

Futbol kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen tekliflerin olduğunu belirtti.

Turan, "Her gece çalışıyorum sahura kadar. İdman yapıyorum. 3-4 kez sezon kampı yaşamadım. Bu ayaklar, bu oyun zekası yine bende....Yine yapacağımı düşünüyorum. EURO 2016'ya gittiğimdeki o tendon sakatlığı çok zorladı beni. Ben 3-4 sene daha futbol oynamak istiyorum. Bir algı başarısızlığı var. Başakşehir'e geldiğimde orada sürekli son dakika şampiyonluğu kaçırdık. Ligi ikinci bitirdik. Tercihim konusunda isteğimi söyledim. Bir sürü teklif var. Hanım var, çocuk var eskisi gibi değil. Hepsini düşünmek gerekiyor karar verirken.'' dedi.