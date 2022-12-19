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- Arjantin kaç kez Dünya Kupası kazandı? Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları!
Arjantin kaç kez Dünya Kupası kazandı? Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları!
- 19.12.2022 - 09:30
2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında, Katar'da düzenlendi.
Fransa ve Arjantin arasında gerçekleşen final maçında, 2-2 biten maç, uzatmalarda 3-3'lük skorla sona erdi.
Ardından penaltılara giden heyecanlı mücadelede 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, Dünya Kupası'nı kazandı.
Arjantin, Dünya Kupası turnuvasında son şampiyonluğunu, kadrosunda Diego Armando Maradona'nın yer aldığı 1986 yılında kazanmıştı.
Messi öncülüğünde Arjantin, 36 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
Arjantin'in dün akşam kupayı kaldırmasının ardından, kaç kez Dünya Kupası şampiyonu olduğu ise merak konusu oldu. İşte turnuva tarihi boyunca Dünya Kupası'nı kazanan takımlar ve kazandığı yıllar...
Arjantin kaç kez Dünya Kupası aldı?
Arjantin dün yaşanan final maçının ardından 3 kez Dünya Kupası’nı kazandı. 1978 ve 1986 yılının ardından 36 yıl sonra 3. kez kupayı müzesine götürdü.
Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları:
Brezilya: 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Almanya: 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)
İtalya: 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)
Arjantin: 3 Dünya Kupası aldı (1978, 1986, 2022)
Fransa: 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)
Uruguay: 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)
İngiltere: 1 Dünya Kupası aldı (1966)
İspanya: 1 Dünya Kupası aldı (2010)