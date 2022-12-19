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Arjantin kaç kez Dünya Kupası kazandı? Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları!

Arjantin kaç kez Dünya Kupası kazandı? Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları!

Dün yaşanan 2022 Dünya Kupası finali heyecanında şampiyon Arjantin oldu. Arjantin'in daha önce kaç kez Dünya Kupası kazandığı ise merak ediliyor. İşte Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları!