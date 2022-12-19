Arjantin'in zaferi dünya basınında

Penaltılarla Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nı kaldıran Arjantin, dünya basınının manşetlerini süsledi. Lionel Messi için 'dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladı' yorumları yapıldı.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde zafer Arjantin'in oldu.

Tangocular, Messi ve Mbappe'nin düellosuna dönüşen karşılaşmada penaltılarla zafere ulaştı.

Dünya basını Arjantin'in tarihi başarısını manşetlere taşıdı.

Dünyaca ünlü BBC, Arjantin-Fransa finaline ilişkin, "Arjantin'in muhteşem zaferi sonrası maçın adamı Messi! Karşılaşma sonrası yıldız oyuncu taraftarlarının önünde duygusal anlar yaşadı." ifadeleri yer aldı.

Dünya basınından kupa manşetleri

İngiltere'den Daily Mail, Arjantin-Fransa karşılaşmasınmı tüm zamanların en önemli maçı olarak nitelendirdi.

Haberde Messi'nin kariyerini taçlandırdığı ana vurgu yapılırken Mbappe'nin 26 yıl sonra finallerde hat-trick yapan ilk oyuncu olmasına rağmen bu performansın Dünya Kupası'nı kazanamak için yeterli olmadığına yer verildi.

Bild: Ne final! Ne dram! Ne delilik!

Almanya'nın ünlü haber sitesi Bild, Arjantin-Fransa maçını "Ne final! Ne dram! Ne delilik!" olarak yorumladı. Haberin detayında "1986'dan sonra kupa yeniden Arjantin'e gitti. Diego Maradona hala Arjantin'in en büyük kahramanı. Ve şimdi Messi her zaman olmak istediği yerde dünyanın zirvesinde" ifadelerine yer verildi.

The Independent: Messi ışıltılı kariyer özgeçmişindeki tek boşluğu doldurdu

İngiltere'den The Independent, Arjantin-Fransa karşılaşmasını 'Tüm zamanların maçı' olarak nitelendirdi. Haberin ayrıntısında Messi ile övgüyle bahsedilirken, "Arjantin, Fransa'ya karşı belki de tüm zamanların en büyük finalinde penaltı atışlarından galip çıktıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nı kazandı. Lionel Messi sonunda kahramanı Diego Maradona'yı izinden giderek ülkesi için Dünya Kupası'nı kazandı ve hayalini gerçekleştirdi. Messi ışıltılı kariyer özgeçmişindeki tek boşluğu doldurdu." denildi.

La Gazzetta dello Sport: Dünya Leo Messi'ye ait

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Fransa'nın Mbappe'nin muhteşem performansına rağmen Arjantin karşısında nakavt olduğunu manşetlere taşıdı. Messi'nin bu Dünya Kupası zaferi ile Maradona'ya selam gönderdiğini okuyucularına aktaran La Gazzetta dello Sport, "Dünya Leo Messi'ye ait. Arjantin, tarihin en heyecanlı finalinde Fransa'yı penaltılarla 7-5 yenerek üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazandı." ifadelerini kullandı.

L'Equipe: Gerçeküstü bir senaryo

Fransa'nın en saygın gazetelerinden L'Equipe, Arjantin'in muhteşem bir maçın ardından kupaya uzandığını okuyucularına aktardı. Haberde "Gerçeküstü bir senaryoya sahip, belki de tarihin en güzel finalinin ardından Arjantin, Fransız takımını penaltılarda yenerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Lionel Messi, Arjantin'e üçüncü yıldızı taktı." denildi.

AS: Arjantin ve Messi için gökyüzü aydınlandı

İspanya'dan AS, Arjantin'in destansı bir finalin ardından dünya şampiyonluğuna ulaştığını manşete taşıdı. AS'ta yer alan haberde "Katar'ın karanlık gecesinde, Basra Körfezi kıyılarında, Arjantin ve Messi için gökyüzü aydınlandı, tarih son bölümünü yazdı, 10'un kendisini ve diğerlerini, efsanesini ve önceki her şeyi geride bırakmasını sağlayan son bölüm..." ifadeleri kullanıldı.

The Mirror: Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Mirror da Arjantin-Fransa finalini manşetten gördü.

Gazete kupa finali sonrası kupayı uzanan Lionel Messi için, "Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi!" yorumunu yaptı.

The Sun: İngiltere'nin finalinden bu yana en büyük Dünya Kupası finali

Öte yandan The Sun gazetesi, Pazartesi günü birinci sayfasını yalnızca Arjantin zaferine ayırmış tek İngiliz gazetesi.

Messi için “en büyük” sıfatını kullanan gazete, BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker’in “Şimdiye kadarki tanık olduğum en iyi final” sözlerini de alıntılıyor.

The Sun’a göre maç, İngiltere'nin 1966 finalindeki galibiyetinden bu yana en büyük Dünya Kupası finali.

The Daily Telegraph: Messi, dünyanın en iyisi olduğunu ispatladı

The Daily Telegraph gazetesi ise, zaferi okurlarına logonun hemen altına yerleştirdiği büyük bir fotoğrafla aktarıyor.

Fotoğrafın üzerinde ise “Messi, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası finaliyle birlikte, dünyanın en iyisi olduğunu ispatladı” yazıyor.