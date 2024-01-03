Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor İki senedir izledikleri Ferdi Kadıoğlu için İstanbul’a çıkarma yapacak olan Arsenal, iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ancak sarı-lacivertli yönetim, 24 yaşındaki yıldızını şampiyonluk yaşamadan gönderme niyetinde değil.

ensonhaber.com

Avrupa'nın önemli kulüplerinin uzun zamandır takip altında tuttukları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor.

Zinchenko'nun sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.

İki senedir birçok maçını tribünden canlı izledikleri 24 yaşındaki oyuncunun hem sarı-lacivertli forma hem de Milli Takım'daki performansıyla mest olan Arsenal yetkilileri, kulübün kapısını teklifle çalacak.

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Ocak ayında gidişler yasak

9 sezonluk şampiyonluk hasretini, kurduğu pahalı ve kaliteli kadro ile bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek.

Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinlikle bırakmak istemeyen yönetim, oyuncu ile de özel olarak konuşacak. Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde.

Sadece İngiltere değil İtalya ve İspanya liglerinden de teklifler alan yetenekli futbolcu, bu sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayıp ardından büyük bir Avrupa takımına imza atmayı hedefliyor.

30 milyon euro bekleniyor

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euroya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak sarı-lacivertliler, 30 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyecek.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da daha önce yaptığı bir açıklamada "Aslolan Fenerbahçe" diyerek şampiyon olmadan takımdan ayrılmak istemediğini ifade etmişti.