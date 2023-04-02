Arthur Masuaku, Fenerbahçe logosunu 5 yıldızlı olarak paylaştı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde maç günü paylaşımı yapan sol bek Arthur Masuaku ise siyah-beyazlı taraftarlardan tepki aldı.
5 yıldızlı logoyu 3 yıldızlı olara düzeltti
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşması dikkat çekti.
Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, ardından paylaşımını düzelterek üç yıldızlı armayı kullandı.
Beşiktaş formasını 24 kez giydi
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'tan Beşiktaş'a kiralanan Demokratik Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı formayı 24 kez giydi. Masuaku bu maçlarda ise 2 gol ve 3 asistle oynadı.