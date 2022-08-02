Arthur Masuaku kimdir? Beşiktaş'ın yeni sol bekinin kariyeri..

Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Futbolseverler Masuaku hakkında araştırma yapmaya başladı.İşte Masuaku'nun hayatı..

Beşiktaş'ın West Ham United takımından transfer ettiği sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın transferini resmi olarak açıkladığı Masuaku sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Peki kimdir Arthur Masuaku? İşte merak edilen hayatı ve kariyeri.

Arthur Masuaku kimdir?

Arthur Masuaku 7 Kasım 1993 yılında Fransa'nın Lille şehrinde dünyay geldi. Futbola Lens takımının altyapısında başlayan Masuaku profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında Valenciennes takımında başladı.

Arthur Masuaku 2014 yılında Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.2014-2016 yılları arasında Olympiakos formasıyla 50 maça çıkan Masuaku 1 gol attı.

2016 yılında Premier Lig takımlarından West Ham United'a transfer olan Arthur Masuaku West Ham formasıyla 105 maçta forma giydi ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

Fransa U18 ve U19 Milli takımlarının formasını giyen Arthur Masuaku 2017 yılında milli takım tercihini Demokratik Kongo takımından yanan kullanmıştır.





Sol bek mevkisinde oynayan Arthur Masuaku 2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyecek.