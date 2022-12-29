Arthur Masuaku'dan şık frikik golü

Beşiktaş'ın futbolcusu Arthur Masuaku Adana Demirspor karşısında harika bir frikik golüne imza attı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ise Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'nun attığı şık gol damgasını vurdu.

Frikikten klas bir vuruş yaptı

Maçın 13. dakikasında Adana Demirspor'da N'Diaye, Weghorst'un ayağına bastı ve sarı kart gördü. Bu faul sonrası Beşiktaş ceza sahasının sağ çaprazından duran top şansı yakaladı.

Topun başına geçen Masuaku, sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve top direk dibinden ağlara gitti.

Beşiktaş'ta ilk golünü attı

Demokratik Kongolu oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk golünü Adana Demirspor karşısında bulmuş oldu.

29 yaşındaki isim son olarak West Ham United formasıyla geçen yıl bir Premier Lig maçında Chelsea'ye gol atmıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)