Artvin Hopaspor - Bursaspor maçı Balıkesir'de oynanacak

AA & Ensonhaber

Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile yapacakları 28. hafta mücadelesinin, Balıkesir'de oynanacağını bildirdi.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak mücadelenin, ev sahibi takım stadyumunun tadilatı nedeniyle Artvin Hopaspor'un başvurusuyla İstanbul'a alınmak istendiği anımsattı.

"BALIKESİR ATATÜRK STADYUMU'NA ALINMIŞTIR"

Bu talebin kabul görmemesi sonrası Balıkesir Atatürk Stadyumu için girişimde bulunulduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Yapılan girişimler olumlu sonuçlanmış ve karşılaşma aynı gün ve aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadyumu'na alınmıştır.

BURSASPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK

Yeşil-beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.