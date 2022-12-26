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Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Premier Lig 17. hafta!

Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Premier Lig 17. hafta!

İngiltere Ligi 17. haftasında Aston Villa, Liverpool'u konuk edecek. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?