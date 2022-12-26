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- Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Premier Lig 17. hafta!
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Premier Lig 17. hafta!
- 26.12.2022 - 10:46
İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen lig maçları futbolseverlerle kavuştu.
İngiltere Ligi'nin 17. haftasında Aston Villa, Liverpool'u konuk edecek. Büyük karşılaşma için nefesler tutuldu.
Kupa maçında Manchester City ile karşılaşan Liverpool, 3-2'lik skorla mağlup olmuştu. Ligde 14 maçta 22 puan toplayan Liverpool, puan tablosunda 6. sırada yer alıyor. Aston Villa ise, 15 maçta 18 puan toplayarak puan sıralamasında 12. sırada yer alıyor.
İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler, Aston Villa - Liverpool maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman?
İngiltere Ligi’nde heyecanla beklenen Aston Villa – Liverpool maçı 26 Aralık 2022 (bugün) saat 20:30’da başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.