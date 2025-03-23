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Haber Merkezi

Bir süredir yeşil sahalarda bazı futbolculara karşı etnik kökeni, rengi veya inancı nedeniyle görülen ayrımcı ve ırkçı tutumlar, Ramazan ayında yerini dayanışma ve saygıya bıraktı.

Avrupa’da uluslararası ve amatör düzeydeki birçok ligde, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için müsabakalara kısa molalar eklendi.

Barcelona, Benfica, Manchester United ve Real Sociedad gibi Avrupa’nın elit kulüplerinde forma giyen Müslüman futbolcular, bu ara sayesinde oruçlarını açabildi.

AVRUPA FUTBOLUNDA RAMAZAN HASSASİYETİ

Futbol maçlarındaki iftar molalarının yanı sıra, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri stadyum ve tesislerinde iftar programları düzenleyerek kapılarını Müslümanlara açtı.

Bunlardan birini de İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan geldi.

Aston Villa, İngiltere'de yaşayan Müslüman taraftarları için stadyumunda iftar organizasyonu düzenledi.

ASTON VİLLA STADYUMUNDA İFTAR ORGANİZASYONU...

Aston Villa'nın bu hoşgörülü tutumu tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

Böylelikle futbolun temel hedeflerinden olan eşit oyun ve herkes için futbol mottoları, küçük iftar molalarıyla yeniden hayata geçirilmiş oldu.

Son olarak Aston Villalı taraftarlar bu hoşgörü ikliminin kalıcı olmasını diledi.