Astrolog Meral Güven, Süper Lig'in şampiyonunu tahmin etti

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Yeni Açık'ın Youtube kanalına konuk olan Astrolog Meral Güven açıklamalarıyla taraftarlar tarafından çok konuşuldu.
Yıldızların şampiyon takımı söylediğini ifade eden Astrolog Güven, Türkiye Kupası sahibinin de kim olacağını söyledi.
"Fenerbahçe iki yıl üst üste şampiyon olacak"
Güven iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylediği röportajında "Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak. Bu sene Türkiye Kupasını da Beşiktaş alacak.” dedi.
Bu sözler sosyal medyada da viral oldu.
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