Atakan Karazor gerçekten suçlu mu? Takımda kaptan oldu!

Özel Haber

VFB Stuttgart ve A Milli Takım'da forma giyen genç oyuncu Atakan Karazor'un Ibiza'da yaşandığı iddia edilen 'tecavüz' davasında yargılanıyor.

Ancak yaşanan durum henüz ispatlanmadı ve yargılama sürecinde Karazor'la ilgili oynadığı VFB Stuttgart'ta ve Almanya'da oyuncunun durumu ve taraftarların görüşü oldukça merak konusuydu.

ESH SPOR Muhabiri Hazal Palavar, konuyla ilgili dava sürecini yakından takip eden Zeitungsverlag Waiblingen'in Stuttgart'tan sorumlu spor muhabiri Simeon Kramer ile iletişime geçti.

Konuyla ilgili önemli bilgiler alan Hazal Palavar'ın röportajı şu şekilde:

"Dava devam ediyor mu?"

Evet, dava hala devam ediyor. Henüz bir şey olmadı, yargıçlar/polis hala davayı soruşturuyor. Suçlama yapılıp yapılmayacağı hala belli değil.

"Davanın sonuçlanması için belirli bir tarih verildi mi?"

Hayır. Kararın verilmesi iki ya da üç yıl sürebilir. Bunun nedeni İspanyol adalet sisteminin davalara yetişememesidir. “Büyük davalar” ile ilgili yapılacak o kadar çok iş var ki, Karazor Davası o kadar önemli değil ve Karazor davasında aceleye gerek yok.

"TARAFTARLAR KIZGIN DEĞİL HATTA TAKIMIN KAPTANI OLDU"

"Stuttgart taraftarları Atakan'ın durumundan dolayı ona tepki gösteriyor mu?"

Başlangıçta bazı tepkiler vardı. Ama şimdi hiç tepki yok. Taraftarlar kızgın değil, çünkü hala suçlu olup olmadığı belli değil. Ve Karazor artık VfB'nin kaptanı, yani artık önemli bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse şu anda neden kaptan olduğunu anlayamıyorum. İspanyol adaleti bir karar verirse hüküm giymiş bir suçlu olabilir. Bence Karazor'un yeni kaptan olması VfB için kötü bir karar. Dürüst olmak gerekirse Karazor Davası şu anda Almanya'da büyük bir mesele değil. Büyük tartışmalar yok. Davadan hemen sonra 2022'de bazı tartışmalar oldu ama şimdi sessiz. Bu nedenle Almanlar onun masum olup olmadığı konusunu tartışmıyorlar.

"ALMANLAR MASUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

"Almanlar Atakan'ın masum olduğuna inanıyor mu?"

Bence çoğu taraftar onun masum olduğunu düşünüyor. Almanya'da şöyle bir cümle vardır: “Adalet sistemi suçlu olduğunu kanıtlayana kadar masumsun.”

"Stuttgart'ta 5 yıldır oynuyor. Peki bu süre zarfında hakkında hiç olumsuz haber çıktı mı? Onu kötü gösteren herhangi bir şey?"