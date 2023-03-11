Atalanta'yı net skorla geçen Napoli şampiyonluğa yürüyor Napoli, İtalya Serie A'nın 26. haftasında konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 yendi. Lider Napoli, en yakın takipçisi konumundaki Inter'in 18 puan önüne yerleşti.

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Napoli, 26. hafta mücadelesinde ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Gürcü futbolcusu Kvicha Kvaratskhelia ile 60. dakikada 1-0 öne geçerken 77. dakikada Kosovalı Amir Rrahmani farkı 2'ye çıkardı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral bu maçta yedek soyunurken 44. dakikada Berat Djimsiti’nin yerine oyuna dahil oldu.

Napoli şampiyonluğa koşuyor

Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Atalanta'yı yenerek 3 puanı aldı ve puanını 68’e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Lider Napoli, en yakın takipçisi konumundaki Inter'in 18 puan önünde yer alıyor.

Ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek bir noktada bitirme hedefindeki Atalanta ise bu yolda bir yara aldı.

Serie A'da son 4 maçını kazanamayan Atalanta, son 6 maçında ise sadece 1 kez galip geldi, 4 maçını da kaybetti.

42 puanı bulunan Atalanta, 6. sıraya geriledi.