Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oyuncular yeşile boyandı İstanbulspor - Galatasaray maçında ortaya ilginç anlar çıktı. Milli maç arasında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki çim yanıkları, yeşil gıda boyasıyla kapatıldığı için oyuncular üzerinde renk bıraktı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Olimpiyat'taki maçı sarı-kırmızılı takım 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de üst üste 13. maçında da ağları sarsmaya başladı.

Maçta ise ortaya çıkan renkli görüntüler yankı uyandırdı.

Oyuncuların formaları boyandı

Mücadele oynandığı sırada çimlerin yeşile boyanması üzerine boyanın oyuncuların formalarına ve üzerlerine geçtiği görüldü. Bu durum sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

beIN Sports'un haberine göre; milli maç arasında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki çim yanıkları, yeşil gıda boyasıyla kapatıldığı için oyuncular üzerinde renk bıraktı.

"Bugün yeşil forma giyiyoruz"

Galatasaray da İngilizce hesabından durumu tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; "Küçük bir not: Bugün yeşil forma giymiyoruz." denildi.