Lucas Torreira'dan Hulk benzetmesi Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, İstanbulspor galibiyetinin ardından zemin hakkında konuştu. Uruguaylı oyuncu, "Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Süper Lig'de 3. haftanın ertleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Icardi'nin attığı gol ile mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Kazanılan 3 puanın ardından Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, açıklamalar yaptı.

"Çok mutluyum"

Mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı isim, şunları dedi:

Çok mutluyum. Zor maçlar oluyor, üst üste maçlar oluyor. Birçok dakika oynamamız gerekiyor. Maçlar arasında da çok çalışıyoruz. En üst seviyede devam etmeliyiz ligde. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalıyız. Bugün biraz yorgun gözükmüş olabilirim ama sebebi dediğim şeyler. Yine de elimden geleni yapıyorum.

"Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor"

Orta saha oyuncusu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor ama geniş bir kadromuz var, oyuncularımız çok kaliteli. Yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışıyoruz, arkadaşlarımız hocamız da alışıyor. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Milli araya kadar bu tempoda devam etmemiz gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de böyle çalışıyorduk. Bu formaya gereken saygıyı göstermeye çalışıyoruz.

"Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti"

Torreira, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahanın gıda boyasıyla yeşile boyanmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, şu yorumda bulundu:

Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti. Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değildir. Biz orada keyif almaya çalışırız. Taraftar gelmiş, destek oluyordur. Hep birlikte keyfini çıkarmaya çalışırız. En önemlisi de budur.