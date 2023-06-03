Atiba Hutchinson, Süper Lig tarihine geçti Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşısında bulduğu penaltı golüyle Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en yaşlı yabancı futbolcu oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar ve 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+13. dakikada penaltıdan Atiba Hutchinson kaydetti.

Atiba penaltıyı gole çevirdi

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Cenk Tosun'un, Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itiraz etti ancak hakem Volkan Bayarslan, mücadeleyi devam ettirdi. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.

VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmeden Volkan Bayarslan, Atiba'nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

Süper Lig'de gol atan en yaşlı yabancı oldu

Kasımpaşa filelerini havalandıran Atiba Hutchinson 40 yaş 3 ay 26 gün ile, Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. Ligde en yaşlı gol atan oyuncu unvanı ise İbrahim Öztürk'e ait. Tecrübeli oyuncu 40 yaş 11 ay ile zirvede yer alıyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, Süper Lig'de ilk golünü 2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor'a karşı atmıştı. Kanadalı oyuncu son golünü ise 2023 yılında Kasımpaşa'ya attı.

Beşiktaş'la 334 maça çıktı

2013 yılında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olan Atiba, 10 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletti. Kanadalı oyuncu Kartal ile çıktığı 334 maçta 27 gol atarken 37 asist yapma başarısı elde etti.