Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'a veda

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Süper Lig'de 38. haftada Beşiktaş sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından takım arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan Atiba Hutchinson konuşma yaparak Beşiktaş'a ve siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaştı.

Bir süre Atiba için hazırlanan video skorboardda yayımlanırken saha içinde bir konuşma yapan tecrübeli oyuncu, hayatının en güzel dönemlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kazanamadığımız için üzgünüz. Sezonun son maçıydı, benim de son maçımdı. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var. Bu kulübe ve herkese minnettarım. Başkanımıza çok minnettarım, bana çok fazla fırsat sundu, destek verdi. Burada 10 sezon geçirdim. Hayatımın en güzel dönemini burada geçirdim. Bu stat, bu şehir benim için çok özel oldu. Bana gösterilen sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Ailem de çocuklarım da burada, onlara da teşekkür ederim. Sizlere bugün veda ediyorum, sizleri çok seviyorum ve takip etmeye devam edeceğim. En iyisi sizsiniz."