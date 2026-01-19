Atila Gerin: 2 puanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, mücadelelerini 3 puanla taçlandıramadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Gerin, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"2 PUANI SON SANİYELERDE KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Maçtan önce kendilerine 1 puanın yeterli olup olmayacağının sorulması halinde bunu memnuniyetle kabul edeceklerini belirten Gerin, "Böylesine zor bir süreçten geçerken Konyaspor gibi güçlü bir deplasmanda puan almak zaten zordu. Buna rağmen maçı son ana kadar taşıdık ve 2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

"OYUNCULARIMIN VERDİĞİ MÜCADELEYİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Gerin, takımın kısa sürede kurulduğuna dikkati çekerek "İlk 11'imizle birlikte 13-14 oyuncumuzu kaybettik. Bir idmanla, iki idmanla sahaya çıkan oyuncularımız vardı. Bu şartlarda oyuncularımın verdiği mücadeleyi yürekten kutluyorum. Genç bir kadroyla sahaya çıktık. Bugün 22-23 yaş ortalamasıyla oynadık. Bu mücadeleyi 3 puanla taçlandırabilseydik çocukların özgüveni açısından çok önemli olacaktı. En çok buna üzüldüm." diye konuştu.

"BASKI YİYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Konyaspor'un baskılı oyununu beklediklerini dile getiren Gerin, "Öne geçtikten sonra baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Rakibin kenar oyunları ve ortalarla etkili olacağını tahmin ediyorduk ancak 19 yaşındaki genç bir oyuncuyla sahadaydık. Tecrübe bu noktada belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Gerin, morallerini bozmayarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.