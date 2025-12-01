- Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi.
- Teknik sorumlu Atılay Canel, çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
- Canel, top kayıpları ve pas hataları nedeniyle etkili olamadıklarını belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a 2-0 yenildi.
"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITAMADIK"
Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Zor kazandığımız topları ileride çok kolay kaybettik. Düzgün bir şekilde pas yapamadık. Zaman zaman yapsak da etkili olamadık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.