Atilla Karaoğlan, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finallerine çağrıldı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 2023 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için davet aldı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de de görev yapan 36 yaşındaki Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan'a önemli bir görev verildi.

Karaoğlan, 2023 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için davet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da turnuvada görev alacak.

Turnuva, 17 Mayıs'ta başlayacak

Atilla Karaoğlan'ın da aralarında olduğu 8 hakemin çağrıldığı turnuvada toplam 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem yer alacak.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 17 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Uzun süre maç yönetmedi

2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yöneten Atilla Karaoğlan, 25 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında verdiği hatalı karar nedeniyle kendisine uzun süre maç yönetmemişti.

Yaklaşık 1,5 - 2 ay sonra, 23. haftada oynanan Ümraniyespor - Adana Demirspor maçıyla sahalara dönmüştü.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında eleştirildi

Öte yandan Süper Lig'in 29. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Ankaragücü arasındaki maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan, verdiği kararlarla iki tarafın da tepkisini çekmişti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)