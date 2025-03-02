Atmaya devam ediyor! Youssef En Nesyri, 19 yıl sonra bir ilki başardı

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Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son haftalarda attığı gollerle performansı yükselen Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da gol sevinci yaşadı.

ATMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta derbide sessiz kalan En-Nesyri, bugünkü golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.

Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

69 DAKİKA SAHADA KALDI

27 yaşındaki golcü, Antalyaspor'a karşı 69. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

19 YIL SONRA BİR İLK

19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Opta'nın verilerine göre; Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Faslı futbolcu bu süreçte Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol attı.