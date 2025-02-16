Atmaya devam ediyor! Youssef En-Nesyri'den son 8 maçta 12 gol

İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılırken, Youssef En-Nesyri 2 golle yıldızlaştı.

Müsabakanın 21. dakikasında Fred'in pasında topu ağlara gönderen En-Nesyri, 71. dakikada da aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı.

ATMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan 27 yaşındaki forvet, ligde çıktığı son 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşadı. Faslı oyuncu, bu süreçte 12 gole imza attı.

TÜM KULVARLARDA 23. GOLÜNÜ ATTI

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 23. golüne ulaştı.

90 DAKİKA OYNADI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 14'ü ilk 11 olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin 15 golü bulunuyor.

27 yaşındaki golcü, Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı.