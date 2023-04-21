Attila Szalai: Her maçı kazanmak zorundayız Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, "Yakın gelecek için somut hedefim, Fenerbahçe ile şampiyonluk ve kupa kazanmak" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de takımın önemli isimleri arasında olan Attila Szalai, sarı-lacivertli takım ve kendiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfermakt'a konuşan stoper oyuncusu, Fenerbahçe'deki baskıyı olumlu yönde değerlendirdiği belirtti.

"Hedefim, Fenerbahçe ile şampiyonluk ve kupa kazanmak"

25 yaşındaki savunmacı şunları söyledi:

"Etkileyebileceğim tek şey sahadaki performansım. Bu yüzden aklımda sadece bir sonraki rakip ve bir sonraki maç var. Yakın gelecek için somut hedefim, Fenerbahçe ile şampiyonluk ve kupa kazanmak."

"Baskı büyük, çünkü her maçı kazanmak zorundayız"

Szalai, Fenerbahçe'deki baskıyı olumlu yönde değerlendirdiğini söyledi ve şöyle dedi:

"Tabii ki baskı büyük, çünkü her maçı kazanmak zorundayız. Tabii ki bu baskı, size ağırlık da verebilir ama aynı zamanda sizi motive de edebilir. Bir oyuncu olarak on binlerce taraftarın sizi desteklediğini bilmek, çok güzel bir şey. İstanbul'da beni etkileyen şey, insanların birbirlerine saygılı davranması. Sokakta rakip taraftarlar tarafından hiç hakarete uğramadım. Duygular sadece stadyumda."

"Gelişiminizi sadece sportif alanda değil, her alanda zorlamanız gerekiyor"

Szalai, nefes alma teknikleriyle tanınan Wim Hof ve maraton koşucusu David Goggins'ten ilham aldığını söyledi:

"Onların tüm kitaplarını okudum. Özellikle nefes egzersizleri, bazı stresli durumları daha kolay atlatmama ve baskı olduğu zamanlar daha sakin bir şekilde başa çıkmama yardımcı oluyorlar. Profesyonel bir futbolcu olarak en üst seviyeye çıkmak istiyorsunuz, gelişiminizi sadece sportif alanda değil, her alanda zorlamanız gerekiyor."

Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Macar savunmacı, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Szalai bu maçlarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.