Attila Szalai, Türkçe röportaj verdi, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti Macaristanlı milli futbolcu Attila Szalai, Türkiye'nin güçlü oyunculara sahip olduğunu belirterek, Fenerbahçe'den şampiyonluk beklediğini ifade etti.

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ensonhaber.com

Milli futbol takımımız, özel maçta deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai, Türkiye'deki futbol atmosferi ve Fenerbahçe ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Röportaja Türkçe başlayan Szalai, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Çok mutluyuz. Ama biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem de vardı. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye çok iyi bir takım"

Türkiye'deki futbol kalitesine de değinen Szalai, "Türkiye'de çok iyi oyuncular ve çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe inşallah garanti şampiyon"

Süper Lig'deki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Szalai şampiyonu da tahmin etti.