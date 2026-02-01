Attila Szalai'den Emre Belözoğlu'na: Benim sorumluluğum olmayan şeyler yüklemeye başladı

Sezon başında Hoffenheim'dan kiralanan Attila Szalai devre arasında sürpriz şekilde Kasımpaşa'dan ayrıldı ve Polonya takımı Pogon Szczecin'e imza attı.

Macar stoper, sosyal medya hesabında kulübe veda ederken, Emre Belözoğlu için flaş iddialarda bulundu.

Attila Szalai, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe döneminde yaşadıkları nedeniyle kendisini takımda istemediğini iddia etti.

İşte Szalai'nin açıklamaları:

"FENERBAHÇE DÖNEMİNDEN KALAN MESELELERDİ"

Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyimi vermek ve sahada liderlik yapmak için geldim. Her şey yolundaydı.



Durum sadece sezonun ikinci yarısında, yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti. İlk günden itibaren bana, benim sorumluluğum olmayan şeyler yüklenmeye başlandı.



Bunlar Fenerbahçe'deki dönemimden kalan meselelerdi.

"DÜRÜSTLÜK YERİNE, ARKAMDAN KONUŞTULAR"

Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan yapılan açıklamalar oldu.



Tek bir kişisel görüşme bile yapılmadan, kaptanlığın ne anlama geldiğini bilen ve kendisi de yıllarca kaptanlık yapmış bir teknik adam tarafından kaptanlıktan alınıp yedek bırakıldım.



Buna rağmen sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonel davrandım.

"YOLUMA DEVAM ETME ZAMANI GELDİ"