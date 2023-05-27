Attila Szalai'ye teklif yağıyor Fenerbahçe'nin denyimli savunma oyuncusu Attila Szalai'yi 5 kulüp birden istiyor. Sarı-lacivertliler, Macar stoperin ayrılmak istemesi durumunda gelen teklifleri kabul edeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Belçika kulübü Anderlecht'in yakın takibine girdi.

Sarı lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçını Anderlecht Antrenörü Robin Veldman'ın da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izlediği ve Batshuayi ve Szalai hakkında notlar aldığı öğrenildi.

Zenit, Wolfsburg, Everton ve Valencia'nın da transfer gündeminde olan Macar stoper için Belçika kulübü de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.

Fenerbahçe takımda tutmak istiyor

Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefinin 25 yaşındaki stoperi takımda tutmak olduğu ancak Szalai, ayrılmak isterse gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro ancak Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.