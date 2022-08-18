Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkıyor.Fenerbahçe'nin kritik maçının yayınlanacağı kanal belli oldu..

UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Austria Wien - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı gündem konusu oldu.Futbolseverler maçın yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.

Deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi temsilcimiz Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlayarak Avusturya'ya gitti.

Gruplara kalabilmek için avantajlı bir skor elde etmek isteyen Jorge Jesus ve öğrencileri taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Peki Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu kritik maçı televizyondan izlemek isteyenler hangi kanaldan izleyecek? İşte merak edilen sorunun cevabı..

Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play off maçı D-Smart GO ve Spor SMART ekranlarından izlenebilecek.Maç bugün saat 22.00'de başlayacak..