Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

AA & Ensonhaber

Ankara'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi yapıldı.

Ulusal liglerinde şampiyonluğa ulaşan 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplar, Ankara'daki bir otelde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimini, Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz gerçekleştirdi.

Kura çekimine Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak ile takımın teknik direktörü Rahmi Özcan da katıldı.

EŞLEŞMELER

Ev sahibi Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), FSV Mainz 05 (Almanya) ve Fundacion Real Betis (İspanya) ile eşleşti.

B Grubu'nda ise son şampiyon Wisla Krakow'un (Polonya) yanı sıra Shamrock Rovers (İrlanda), Everton (İngiltere) ve Sporting Ampute Futbol yer aldı.

TURNUVANIN TARİHİ

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde oynanacak.

5 TURNUVANIN 4'ÜNÜ TÜRK TAKIMLARI KAZANDI

Daha önce 5 kez gerçekleştirilen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu.

Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı. Geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.

"GELDİĞİMİZ NOKTA BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

EAFF Başkanı Mateusz Widlak, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şunları dedi:

Türkiye, ampute futbolun bu noktaya gelmesinde çok büyük rol oynuyor. Büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. 10 yıl önce sıfırdan başlamıştık, çok emek verdik, geldiğimiz nokta bizi çok mutlu ediyor.

"TÜRKİYE'NİN AMPUTE FUTBOLDAKİ BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİL"

Ampute futbola katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Widlak, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin ampute futboldaki başarısı sürpriz değil. Türkiye hem milli takımlar hem de kulüpler seviyesinde dünyada en iyi durumda. Ev sahipliği konusunda da Türkiye, gerçekten dünya şampiyonu.

"KUPAYI TÜRKİYE'DE BIRAKACAĞIZ"

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak ise şu değerlendirmede bulundu:

Milli takımlarımız ve kulüplerimiz, üstün başarılarıyla ampute futbolda parlamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört organizasyonda hep Türk kulüpleri şampiyon olmuştu, geçen sene bunun halkasında kırılma oldu. Bu sene şampiyon olarak bu halkayı tamamlayacağız ve kupayı Türkiye'de bırakacağız.

"ŞEHRİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Başkent ekibinin teknik direktörü Rahmi Özcan da 2021'den sonra Türkiye'deki tüm kupaları kazandıklarına işaret ederek, şu şekilde görüş belirtti:

İlk kez düzenlenen Süper Kupa'yı geçen hafta müzemize getirdik. Bu yıl 4 kupaya da talip olup şehrimizi gururlandırmak istiyoruz.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren törene Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ile Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü oyuncuları da katıldı.