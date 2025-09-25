Avrupa maçlarında dikkat çeken tablo: Son 10 maçta galibiyetimiz yok!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasının ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.
AVRUPA'DA ACI TABLO
Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet
Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet
Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet
Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet
Galatasaray: 1 Mağlubiyet
SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK
Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.
İşte o sonuçlar:
Fenerbahçe 0-0 Benfica
Lausanne 1-1 Beşiktaş
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Craiova
Benfica 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 0-1 Lausanne
Samsunspor 0-0 Panathinaikos
Craiova 3-1 Başakşehir
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe