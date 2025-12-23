Mısır son anlarda Muhammed Salah ile kazandı

- Mısır, Afrika Kupası B Grubu ilk maçında Zimbabve'yi 2-1 yendi.
- Golleri 64. dakikada Omar Marmoush ve 90+1. dakikada Muhammed Salah attı.
- Mısır, gruptaki ikinci maçında Güney Afrika ile karşılaşacak.
Afrika Kupası B Grubu ilk maçında Mısır, Zimbabve ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Mısır'ın gollerini 64. dakikada Omar Marmoush ile 90+1. dakikada Muhammed Salah attı.
Zimbabve'nin tek golünü 20. dakikada Prince Dube kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP GÜNAY AFRİKA
Bu sonuçla gruplara 3 puanla başlayan Mısır, grubun ikinci maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.
Henüz puanla tanışamayan Zimbabve ise Angola ile oynayacak.