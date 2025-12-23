Abone ol: Google News

Mısır son anlarda Muhammed Salah ile kazandı

Mısır, Afrika Kupası ilk maçında Zimbabve'yi 90+1. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 06:37
  • Mısır, Afrika Kupası B Grubu ilk maçında Zimbabve'yi 2-1 yendi.
  • Golleri 64. dakikada Omar Marmoush ve 90+1. dakikada Muhammed Salah attı.
  • Mısır, gruptaki ikinci maçında Güney Afrika ile karşılaşacak.

Afrika Kupası B Grubu ilk maçında Mısır, Zimbabve ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Mısır'ın gollerini 64. dakikada Omar Marmoush ile 90+1. dakikada Muhammed Salah attı.

Zimbabve'nin tek golünü 20. dakikada Prince Dube kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP GÜNAY AFRİKA

Bu sonuçla gruplara 3 puanla başlayan Mısır, grubun ikinci maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

Henüz puanla tanışamayan Zimbabve ise Angola ile oynayacak.

