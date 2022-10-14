Avrupa'da 4'te 4 yaptık! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? son durum! Takımlarımız 4'te 4 yaparak 2200 puan topladı.İşte ülke puanı sıralamasında son durum..

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor haftayı galibiyet alarak tamamladı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor.

Dün akşam oynanan maçlarda 4 takımımızda galibiyet alarak ülke puanına büyük katkı sağladılar.Fenerbahçe ve Başakşehir dördüncü maçlar sonucunda gruplarından çıkmayı garantileyerek ülke puanına ekstra puan katkısında bulundular.

Takımlarımız 4'te 4 yaptı

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden dört takımımızda haftayı galibiyetle kapadı.İşte maç sonuçları;

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 4-0 Monaco

Ballkani 1-2 Sivasspor

Başakşehir 3-0 Rigas Skola

Ülke puanı sıralamasında üst sıralara tırmandık

UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor.Avrupa kupalarında mücadele eden 4 temsilcimizin de haftayı galibiyetle tamamlamasıyla alınabilecek en yüksek puanı bir gecede topladık.

Dün akşam alınan 4 galibiyet ile birlikte temsilcilerimiz 2.200 puan kazanmış oldu.Toplam puanını 27.900'a yükselen Türkiye 14. sırayı yükseldi.