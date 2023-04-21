Avrupa'da gecenin sonuçları: Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, Manchester United'ı kupanın dışına itti UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final biletinin sahibi olan takımlar belirlendi. Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, Manchester United'ı saf dışı bırakarak adını UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yazdırdı.

AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş etabı dört maçla tamamlandı.

İtalya'nın Roma takımı 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u normal süresi 2-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek finale kaldı.

İspanya'nın Sevilla ekibi 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İngiliz devi Manchester United'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ilk maçta 1-0 yenildiği İtalyan takımı Juventus ile kozlarını paylaşırken 1-1 sona eren maç sonunda Juventus yarı finale çıktı.

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşılaştı, Alman temsilcisi maçı 4-1 kazanarak adını yarı final biletini kaptı.

Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri

Bu sonuçların ardından yarı finalde Juventus, Sevilla ile eşleşirken Roma ise Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek final rövanş etabı dört maçla sona erdi.

İtalyan takımı Fiorentina ilk maçtaki 4-1'lik galibiyet sonrası rövanş karşılaşmasında konuk ettiği Polonya'nın Lech Poznan takımına 3-2 yenilmesine rağmen yarı finale kaldı.

Hollanda takımı AZ Alkmaar ilk maçtaki 2-0 mağlubiyet sonrası sahasında ağırladığı Anderlecht'i 2-0 yenerek maçı uzatmaya götürdü, uzatmalarda başka gol olmayan maçı penaltılarla 4-1 kazanan Hollanda temsilcisi yarı finale adını yazdırdı.

İngiliz ekibi West Ham United ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i konuk ettiği maçı 4-1 kazarak yarı finale çıktı.

Fransa temsilcisi Nice ilk maçta 2-2 berabere kaldığı İsviçre takımı Basel'i ağırlarken normal süresi 1-1 sona erdikten sonra uzatmaya giden maçı 2-1 kazanan Basel yarı finale biletini kaptı.

Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri

Bu sonuçların ardından Fiorentina, yarı finalde Basel ile kozlarını paylaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise AZ Alkmaar ile West Ham United karşılaşacak.